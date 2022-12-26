Права потребителей

Больше половины пресервов из сельди небезопасны

Употребление таких продуктов может привести к пищевым расстройствам.

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Роскачество в 2022 году проверил все основные торговые марки пресервов из сельди и признал 52% продукции небезопасной, сообщается на сайте организации.

Больше всего нарушений связано с микробиологическими показателями. В пресервах «А’море», «Марти», «Океан», «О’Кей» и Vici выявили превышения по содержанию микроорганизмов (КМАФАнМ), дрожжей и плесеней. Употребление таких пресервов может привести к пищевым расстройствам.

Эксперты считают, что в процессе изготовления были нарушены санитарные нормы и производственные технологии. Также причиной могут быть и неправильные режимы хранения в магазинах или во время транспортировки.

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