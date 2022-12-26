«Клерк» раздает новогодние подарки

«Клерк» проводит конкурс на самые интересные и креативные бухгалтерские елки.
Присылайте фото на почту нашему главному редактору: e.balaklickaya@klerk.ru.
На фото не обязательно должна быть только елка. Это может быть ваше фото рядом с елкой или даже коллективное фото, главное, чтобы саму елочку было хорошо видно. Приветствуем креативный подход как к фотографиям, так и к елочкам.
Конкурс проходит в двух номинациях:
- «Лучшая бухгалтерская домашняя елочка»
- «Лучшая бухгалтерская елочка на работе»
Победителей ждут призы: подключение к Клерк.Премиум на 6 месяцев, а также наши фирменные футболки.
Подробные правила участия мы публиковали здесь. Желаем всем победы!