«Клерк» раздает новогодние подарки

«Клерк» проводит конкурс на самые интересные и креативные бухгалтерские елки.

Присылайте фото на почту нашему главному редактору: e.balaklickaya@klerk.ru.

На фото не обязательно должна быть только елка. Это может быть ваше фото рядом с елкой или даже коллективное фото, главное, чтобы саму елочку было хорошо видно. Приветствуем креативный подход как к фотографиям, так и к елочкам.

Конкурс проходит в двух номинациях:

«Лучшая бухгалтерская домашняя елочка»

«Лучшая бухгалтерская елочка на работе»

Победителей ждут призы: подключение к Клерк.Премиум на 6 месяцев, а также наши фирменные футболки.

Подробные правила участия мы публиковали здесь. Желаем всем победы!