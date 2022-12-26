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«Клерк» раздает новогодние подарки

Поделитесь фотографией новогодней елки с работы или из дома и получите памятные призы.

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«Клерк» проводит конкурс на самые интересные и креативные бухгалтерские елки.

Присылайте фото на почту нашему главному редактору: e.balaklickaya@klerk.ru.

На фото не обязательно должна быть только елка. Это может быть ваше фото рядом с елкой или даже коллективное фото, главное, чтобы саму елочку было хорошо видно. Приветствуем креативный подход как к фотографиям, так и к елочкам.

Конкурс проходит в двух номинациях:

  • «Лучшая бухгалтерская домашняя елочка»
  • «Лучшая бухгалтерская елочка на работе»

Победителей ждут призы: подключение к Клерк.Премиум на 6 месяцев, а также наши фирменные футболки.

Подробные правила участия мы публиковали здесь. Желаем всем победы!

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