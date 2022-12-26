С 2023 года будут новые реквизиты для уплаты налогов

ФНС рекомендует при заполнении платежки особое внимание обращать на заполнение реквизита 17 – «Номер счета получателя средств».
Реквизиты для перечисления налогов на ЕНП:
Номер (поля) реквизита платежного документа
Наименование (поля) реквизита платежного документа
Значение
7
Сумма
указывается общая сумма обязанности
101
Информация, идентифицирующая плательщика средств, получателя средств и платеж (Статус плательщика)
«01»
102
КПП плательщика
«по месту постановки на учет организации (при наличии филиалов (обособленных подразделений) – головной организации)»
61
ИНН получателя
7727406020
103
КПП получателя
770801001
13
Наименование банка получателя средств
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г Тула
14
БИК банка получателя средств (БИК ТОФК)
017003983
15
№ счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета)
40102810445370000059
16
Получатель
Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)
17
№ Номер казначейского счета
03100643000000018500
22
Код (УИП)
0
24
Назначение платежа
-
104
КБК
18201061201010000510
105
ОКТМО
0
106
Основание платежа
0
107
Налоговый период
0
108
Номер документа – основания платежа
0
109
Дата документа основания-платежа
0