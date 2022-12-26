ЕНП (единый налоговый платеж)

С 2023 года будут новые реквизиты для уплаты налогов

С 1 января 2023 года все налоги и страховые взносы будут зачисляться на единый казначейский счет в УФК по Тульской области.

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ФНС рекомендует при заполнении платежки особое внимание обращать на заполнение реквизита 17 – «Номер счета получателя средств».

Реквизиты для перечисления налогов на ЕНП:

Номер (поля) реквизита платежного документа

Наименование (поля) реквизита платежного документа

Значение

7

Сумма

указывается общая сумма обязанности

101

Информация, идентифицирующая плательщика средств, получателя средств и платеж (Статус плательщика)

«01»

102

КПП плательщика

«по месту постановки на учет организации (при наличии филиалов (обособленных подразделений) – головной организации)»

61

ИНН получателя

7727406020

103

КПП получателя

770801001

13

Наименование банка получателя средств

ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г Тула

14

БИК банка получателя средств (БИК ТОФК)

017003983

15

№ счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета)

40102810445370000059

16

Получатель

Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)

17

№ Номер казначейского счета

03100643000000018500

22

Код (УИП)

0

24

Назначение платежа

-

104

КБК

18201061201010000510

105

ОКТМО

0

106

Основание платежа

0

107

Налоговый период

0

108

Номер документа – основания платежа

0

109

Дата документа основания-платежа

0

 

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