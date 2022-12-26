Карьера бухгалтера

Началась подготовка к аттестации бухгалтеров

Есть расхожее мнение: бухгалтер с аттестатом на практике далеко не «профи», реально квалифицированным кадрам постоянно учиться некогда, потому что они работают.

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А какой есть выбор?

Работать бухгалтером – это как жить в доме, где постоянно идет ремонт.

В 2023 году опять произойдут перемены в вашей работе: около ста новых норм, требований, разъяснений, порядков, установленных арбитражной практикой. Все это надо учитывать, чтобы ничего не нарушить, никого не подставить, себе не навредить.

Но поправки у нас принимают со скоростью, превышающей возможности их осмысления и практического освоения.

Мы специально сделали курс, который поможет сдать годовую отчетность и подготовиться к Аттестации.

Вы будете уверены, что сдаете декларации и расчеты по всем правилам. А если появятся вопросы, найдете помощь.

Смотрите первый урок курса прямо сейчас.

Программа включает в себя подготовку к отчетности по всем налогам и взносам, сдаче бухгалтерской отчетности, кадровый учет. Отдельный модуль посвящен изменениям 2023 года.

После успешной сдачи Аттестации, вы поднимитесь в рейтинге Сообщества профессиональных бухгалтеров: подтвердите свою квалификацию, усилите резюме и получите возможность найти хорошую работу.

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