✅ Исследование: работодатели ищут в бухгалтерах идеальное сочетание профессиональных и личностных качеств

Закрылся и ушел из РФ иностранный бизнес, кандидатов на место бухгалтера появляется все больше, но: вакансии закрываются сложно.

Причина: работодатели хотят видеть в кандидатах идеальное сочетание профессиональных и личностных качеств и часто не готовы к компромиссам.

Часть компаний, проделав большой путь по поиску кандидатов на middle и top роли, замораживает позиции, поскольку не готовы к резким изменениям в команде. При этом есть компании, которые в текущих условиях готовы менять топ-менеджмент и рисковать ради достижения результата.

Кандидаты проходят много этапов отбора: тестирования, оценку, различные формы кейсов и проверок, чтобы выиграть в конкурентной борьбе.

Бухгалтеры переходят из международных компаний в российский бизнес. Весной резюме было намного больше, чем вакансий. Сейчас ситуация выравнивается: падает число активно ищущих работу кандидатов, а количество вакансий увеличивается.

Появились роли в компаниях по импортозамещению, а также в локальных компаниях, развивающих производство. Есть и работодатели, которые релоцируют своих сотрудников в другие страны.

Как видите, конкуренция на рынке труда среди бухгалтеров существует. А значит, чтобы не оказаться в хвосте и претендовать на интересное место, нужно повышать навыки.

Приобрести ключевые навыки и навыки профессионального роста поможет Сообщество профессиональных бухгалтеров.

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