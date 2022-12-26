Экспертный совет принимает предложения по развитию креативной экономики

Экспертный совет при правительстве РФ начал сбор предложений от представителей креативных индустрий по развитию экономики. Об этом в своем телеграм-канале сообщает представитель совета Зарина Догузова.

До 1 февраля 2023 года любой желающий может прислать на почту экспертного совета свои предложения и поделиться проблемами, которые есть в креативной индустрии.

«Нам очень важно получать обратную связь от людей, которые уже работают или планируют выбрать для себя занятие в этой области. Все, кому близка и интересна эта тема, могут прислать мне свои предложения и идеи по развитию креативной экономики в России», – пишет Зарина Догузова.

Также можно рассказать о своем проекте и предложить, какая поддержка помогла бы его запустить и развивать.