Обороты малого бизнеса выросли на четверть

Обороты субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Москвы за 11 месяцев 2022 года составили 3,6 трлн рублей. Это на четверть больше, чем в таком же периоде 2021 года, сообщает «ТАСС» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

За это время доля МСП в сфере торговли и услуг Москвы увеличилась на один процентный пункт до 22,7%. В общем обороте МСП на торговлю приходится 30% общей выручки предприятий. Их заработок вырос на 22% по сравнению с прошлым годом и превысил 1 трлн рублей.

Малые и средние предприятия из ресторанного сектора увеличили оборот на 60% до 365 млрд рублей, а транспортно-логистические компании на 63% до 160 млрд рублей.

В сфере культуры, досуга и спорта продажи выросли на 55% и превысили 80 млрд рублей. Гостиницы также заработали на 46% больше, около 37 млрд рублей.

«Рост оборотов малого и среднего бизнеса в Москве во многом обусловлен его гибкостью при поиске новых контрагентов и адаптацией логистики под изменившиеся условия. Кроме того, в последние годы методично упрощаются условия работы по госзаказу для МСП, что дает им новые возможности для расширения деятельности», – сообщали в пресс-службе мэра Москвы.

К благоприятным факторам для развития МСП отнесли и льготные программы кредитования, которые позволили привлечь дополнительное финансирование.