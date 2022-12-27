🎁 Подарите себе новые знания

Становитесь участником, вступайте в Сообщество профессиональных бухгалтеров – это ваша персональная Программа развития от «Клерка».

Благодаря обучению вы сохраните и приумножите свою профессиональную ценность и останетесь востребованным специалистом на рынке труда. Сообщество – это удобный инструмент непрерывного обучения навыкам, необходимым для успешной карьеры. Осваивайте навыки крутого бухгалтера в своем ритме.

Программа развития позволяет эффективнее использовать свое время и получить больше пользы. Выбираете навык, которым пока не владеете, и осваиваете его. После прохождения испытания, полученный навык отразится в вашей карточке участника. И все – коллеги, работодатели, заказчики – увидят, в чем вы компетентны.

Заполнить анкету участника, это бесплатно.