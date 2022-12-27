Карьера бухгалтера

🎁 Подарите себе новые знания

Готовы превратить ваш 2023-й годом непрерывного обучения. Освоите навыки для успешной карьеры с Сообщество профессиональных бухгалтеров. Новый навык – каждый месяц.

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Становитесь участником, вступайте в Сообщество профессиональных бухгалтеров – это ваша персональная Программа развития от «Клерка».

Благодаря обучению вы сохраните и приумножите свою профессиональную ценность и останетесь востребованным специалистом на рынке труда. Сообщество – это удобный инструмент непрерывного обучения навыкам, необходимым для успешной карьеры. Осваивайте навыки крутого бухгалтера в своем ритме.

Программа развития позволяет эффективнее использовать свое время и получить больше пользы. Выбираете навык, которым пока не владеете, и осваиваете его. После прохождения испытания, полученный навык отразится в вашей карточке участника. И все – коллеги, работодатели, заказчики – увидят, в чем вы компетентны.

Заполнить анкету участника, это бесплатно.

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Самозанятые

Социальные гарантии для наемного сотрудника и самозанятого: в чем разница и как их рассчитать

Социальные гарантии сейчас полностью зависят от статуса работника. Работодатели часто предлагают соцпакет для привлечения высококвалифицированных сотрудников. Но такой пакет предлагают только наёмным сотрудникам – с самозанятыми или незарегистрированными фрилансерами ситуация совсем другая.

Социальные гарантии для наемного сотрудника и самозанятого: в чем разница и как их рассчитать
Страховые взносы

Выплаты мобилизованным во время приостановки трудового договора не облагаются взносами

Во время приостановки трудового договора зарплата мобилизованным не начисляется. Но работодатель может делать выплаты. Они не облагаются взносами и уменьшают базу по налогу на прибыль.

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Управленческий учет

Как стать бухгалтером, которого точно не уволят в 2023 году

Бухгалтер, а уж тем более главный бухгалтер постоянно рискует. Его могут наказать руководитель, налоговая инспекция, контрагенты компании. Для этого у них есть целый набор инструментов. Существует и административная, и даже уголовная ответственность. Но мы знаем, что вы точно добросовестный бухгалтер. А для таких не исключен и еще один путь. Вас вполне могут заменить аутсорсером.

Как стать бухгалтером, которого точно не уволят в 2023 году
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