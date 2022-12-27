Интернет и IT

«Ростелеком» перешел на российские серверы

Компания тысячами скупает продукцию Yadro и «Аквариус».

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«Ростелеком» полностью перешел на поставки серверов от российских компаний, среди которых «КНС Групп» (бренд Yadro) и «Аквариус». Компания закупает их тысячами, заявил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский «РИА Новостям».

«Нужно достраивать программное обеспечение, саму архитектуру этих серверов, но это нормально. Они используются в наших ЦОДах в государственных информационных системах, для наших частных инвесторов, то есть это высоконагруженные, производительные сервера», – сообщил Михаил Осеевский.

Кроме того глава «Ростелекома» сообщил, что компания не покупала серверы у фирмы SAP, которая решила уйти из РФ.

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