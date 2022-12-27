С 2023 года вырастут цены на мобильную связь

Российские сотовые операторы начали уведомлять абонентов о планируемом росте тарифов с 2023 года, сообщают «Известия». Рост цен связывают с покупкой дорогостоящего оборудования.

Компания Tele2 и «МегаФон» подтвердили, что с 2023 года они собираются пересмотреть цены, но это затронет только архивные тарифы. МТС больше не будет выплачивать компенсацию банковских комиссий за пополнение счета.

Стоимость месячного обслуживания для некоторых клиентов «МегаФона» увеличится на 32,5 рублей, до 357,5 рублей, или на 55 рублей, до 595 рублей, в зависимости от тарифа. В Tele2 сообщили, что цены вырастут не более чем на 50 рублей в месяц.

По закону операторы обязаны уведомить Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о повышении цен на связь не менее чем за две недели до изменения. ФАС пока что получил уведомление только от Tele2.

В апреля 2022 года ФАС и Минцифры рекомендовали операторам повышать тарифы на услуги связи не больше, чем величина накопленной с начала года инфляции – 11,98%.

В октябре 2022 года ФАС возбудила дело в отношении «Мегафона»: оператор повысил тариф более чем для 16,5 млн абонентов. МТС также обвинили в необоснованном повышении стоимости услуг: за 2022 год они подняли цены более чем на 20%.