Уведомление о переходе на УСН, ЕСХН, АУСН с 2023 года можно сдать до 9 января

Дело в том, что 31.12.2022 – выходной день.

По НК РФ предельный срок сдачи уведомлений – 31 декабря. Но если он совпадает с выходным днем, срок переносится на ближайший рабочий день.

Об этом сообщает ФНС в письме от 14.12.2022 № СД-4-3/16965@.