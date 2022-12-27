Уведомление о переходе на УСН, ЕСХН, АУСН с 2023 года можно сдать до 9 января

Дело в том, что 31.12.2022 – выходной день.
По НК РФ предельный срок сдачи уведомлений – 31 декабря. Но если он совпадает с выходным днем, срок переносится на ближайший рабочий день.
Об этом сообщает ФНС в письме от 14.12.2022 № СД-4-3/16965@.
Срок подачи уведомления о переходе с 2023 года на специальный налоговый режим (УСН, ЕСХН, АУСН) истекает 9 января 2023 года.
Дело в том, что 31.12.2022 – выходной день.
По НК РФ предельный срок сдачи уведомлений – 31 декабря. Но если он совпадает с выходным днем, срок переносится на ближайший рабочий день.
Об этом сообщает ФНС в письме от 14.12.2022 № СД-4-3/16965@.
Рассматривается предложение по расширению прав детей мобилизованных лиц.
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