Государственные ведомства

Фонд благосостояния пополнят юанями

По мнению Минфина, юани обладают хорошей ликвидностью на внутреннем рынке РФ.

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Минфин собирается пополнять Фонд национального благосостояния (ФНБ) в юанях, пишет «RG.RU».

Глава Минфин Антон Силуанов сообщил, что ФНБ необходимо пополнить валютой, чтобы захеджировать курсовые риски.

«Юань из валют дружественных стран в наибольшей степени обладает характеристиками резервной валюты и достаточной ликвидностью на нашем внутреннем валютном рынке», – сказал Антон Силуанов.

Покупать юани будут на средства, полученные от нефтегазовых компаний. В 2023-2025 годах базовые нефтегазовые доходы составят 8 трлн рублей в год. Все, что свыше этой суммы, отправится в ФНБ.

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