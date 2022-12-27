Фонд благосостояния пополнят юанями

Минфин собирается пополнять Фонд национального благосостояния (ФНБ) в юанях, пишет «RG.RU».
Глава Минфин Антон Силуанов сообщил, что ФНБ необходимо пополнить валютой, чтобы захеджировать курсовые риски.
«Юань из валют дружественных стран в наибольшей степени обладает характеристиками резервной валюты и достаточной ликвидностью на нашем внутреннем валютном рынке», – сказал Антон Силуанов.
Покупать юани будут на средства, полученные от нефтегазовых компаний. В 2023-2025 годах базовые нефтегазовые доходы составят 8 трлн рублей в год. Все, что свыше этой суммы, отправится в ФНБ.