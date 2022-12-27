ЕНП (единый налоговый платеж)

💡 Уведомление по ЕНП по всем налогам не нужно сдавать каждый месяц

Уведомление об исчисленных суммах направляйте в инспекцию не позднее 25-го числа месяца, на который приходится срок уплаты налога.

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Уведомление требуется, если компания перечисляет налог до сдачи отчетности или отчетности по налогу вовсе нет (п. 9 ст. 58 НК).

Уведомление по всем налогам каждый месяц сдавать не нужно. Заполняйте его, если платите налог в конкретном периоде.

К примеру:

  • УСН: заполняйте уведомление раз в квартал.
  • По НДС уведомление можно не сдавать, ведь налоговики увидят сумму в декларации.
  • По взносам: уведомление сдавайте каждый месяц, кроме месяцев, когда подаются расчеты – в апреле, июле, октябре и январе инспекторы возьмут суммы сами из расчета по взносам.
  • НДФЛ: заполняйте каждый месяц.

Всю информацию по ЕНП мы систематизировали и собрали в одном разборе.

Разбор бесплатный. И основательный: есть пример заполнения платежки на ЕНП, указаны все сроки уплаты налогов и взносов в 2023 году.

Читайте, не откладывайте на потом.

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