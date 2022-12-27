💡 Уведомление по ЕНП по всем налогам не нужно сдавать каждый месяц

Уведомление требуется, если компания перечисляет налог до сдачи отчетности или отчетности по налогу вовсе нет (п. 9 ст. 58 НК).
Уведомление по всем налогам каждый месяц сдавать не нужно. Заполняйте его, если платите налог в конкретном периоде.
К примеру:
- УСН: заполняйте уведомление раз в квартал.
- По НДС уведомление можно не сдавать, ведь налоговики увидят сумму в декларации.
- По взносам:
- НДФЛ: заполняйте каждый месяц.
Всю информацию по ЕНП мы систематизировали и собрали в одном разборе.
Разбор бесплатный. И основательный: есть пример заполнения платежки на ЕНП, указаны все сроки уплаты налогов и взносов в 2023 году.
Читайте, не откладывайте на потом.