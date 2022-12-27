Особые экономические зоны (ОЭЗ)

Пятидесятая особая экономическая зона откроется в Югре

В новой ОЭЗ будут производить биопротеин для сельского хозяйства, мебель и полимерные трубы.

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Межведомственная рабочая группа по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах приняла решение о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Нягань» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Это будет пятидесятая ОЭЗ в стране, пишет «RG.RU».

В 2022 году было создано 7 особых экономических зон, а две были расширены. Сейчас существует 49 ОЭЗ с общим объёмом инвестиций 1,8 трлн рублей, из которых 822 млрд рублей уже находятся в деле.

Площадь новой особой экономической будет 273 га, в нее планируют привлечь 25 млрд инвестиций.

В новой ОЭЗ будут производить кормовой микробный белок (биопротеин) для сельского хозяйства, выпускать полимерные трубы, обрабатывать дерево и делать мебель.

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