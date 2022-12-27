С 2023 года можно применять новый стандарт ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»

Признаки нематериального актива приводятся в п. 4 ФСБУ 14/2022:

не имеет материально-вещественной формы;

предназначен для использования в деятельности, предоставления во временное пользование или для управленческих нужд;

компания предполагает его использовать более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

способен приносить экономические выгоды в будущем;

у компании есть исключительное право на актив или он получен по лицензионному договору;

компания может ограничить доступ иных лиц к активу;

актив может быть идентифицирован или отделен от других активов.

Обратите внимание, что стандарт по НМА не применяется в отношении тех результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, которые приобретены или созданы для перепродажи (п. 8 ФСБУ 14/2022).

И не распространяется на фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания, если они созданы собственными силами компании.

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