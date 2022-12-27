Личные финансы

Минфин и ЦБ научат финансовой грамотности

До 2030 года разработают Стратегию повышения финансовой грамотности и расскажут, как пользоваться инструментами рынка.

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Банк России вместе с Минфином разработают Стратегию повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года, сообщает сайт ЦБ.

Программа повышения грамотности поможет эффективнее использовать возможности финансового рынка и не пострадать от мошенников.

Прежде всего авторы Стратегии хотят сфокусироваться на образовании пожилых людей и тех, у кого невысокие доходы. Эти группы наиболее часто попадают в руки злоумышленников.

«Уникальность сегодняшней программы финансового просвещения – в масштабе и разнообразии целевой аудитории, с которой мы работаем. Акцент делается не только на детях и молодежи, но и на старшем поколении, как наиболее подверженному воздействию мошенников. Мы постоянно расширяем образовательные программы, так, в этом году добавили блоки, связанные с инвестиционной грамотностью, бюджетом и общественными финансами», – сообщил Антон Силуанов, глава Минфина.

Финансовое просвещение уже помогло справиться с паническими настроениями и информационными атаками весной 2022 года. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что такая разъяснительная работа помогла сохранить доверие к финансовой системе.

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