👉 Если не отправить уведомление, будут пени в любом случае. Пять разъяснений для бухгалтеров про ЕНП

На некоторые из них ответили налоговики Саратовской области в ходе вебинара. Мы подготовили краткую подборку.
А еще у нас есть большой бесплатный разбор про ЕНП, где собрана вся информация.
НДФЛ с аванса декабря
Если зарплата за декабрь будет выплачена в январе, то НДФЛ со всей зарплаты (включая аванс) будет исчислен в январе по правилам 2023 года.
Пени без уведомления
Если не отправить уведомление, будут пени, даже если на ЕНС положительное сальдо. Дело в том, что по уведомлению деньги с ЕНС зачисляют на конкретную карточку налогового обязательства. Если они не зачислены, на конкретном КБК не будет денег, и будут начислять пени.
Нулевое уведомление
Если у компании нет начислений (например, НДФЛ и взносов), то отправлять в ИФНС нулевое уведомление не надо.
Фиксированные взносы
Пока неясно, как будут начислять фиксированные взносы, чтобы они уменьшали налог. Налоговики ждут разъяснений от Минфина. В Минфине сейчас прорабатывают этот вопрос.
КБК
С 2023 года будут новые КБК. Поправки в приказ Минфина 107н проходят согласование. В уведомлении надо будет указывать новые КБК.
Образец платежки есть в разборе.