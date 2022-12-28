ЕНП (единый налоговый платеж)

👉 Если не отправить уведомление, будут пени в любом случае. Пять разъяснений для бухгалтеров про ЕНП

Единый налоговый платеж стартует уже через несколько дней. Но пока не все нюансы понятны. Бухгалтеры задают вопросы: что с авансом за декабрь, фиксированными взносами, КБК.

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На некоторые из них ответили налоговики Саратовской области в ходе вебинара. Мы подготовили краткую подборку.

А еще у нас есть большой бесплатный разбор про ЕНП, где собрана вся информация.

НДФЛ с аванса декабря

Если зарплата за декабрь будет выплачена в январе, то НДФЛ со всей зарплаты (включая аванс) будет исчислен в январе по правилам 2023 года.

Пени без уведомления

Если не отправить уведомление, будут пени, даже если на ЕНС положительное сальдо. Дело в том, что по уведомлению деньги с ЕНС зачисляют на конкретную карточку налогового обязательства. Если они не зачислены, на конкретном КБК не будет денег, и будут начислять пени.

Нулевое уведомление

Если у компании нет начислений (например, НДФЛ и взносов), то отправлять в ИФНС нулевое уведомление не надо.

Фиксированные взносы

Пока неясно, как будут начислять фиксированные взносы, чтобы они уменьшали налог. Налоговики ждут разъяснений от Минфина. В Минфине сейчас прорабатывают этот вопрос.

КБК

С 2023 года будут новые КБК. Поправки в приказ Минфина 107н проходят согласование. В уведомлении надо будет указывать новые КБК.

Образец платежки есть в разборе.

ЕНП (единый налоговый платеж)

Сальдо ЕНС в 2023 году

С 1 января 2023 года будет действовать новый механизм уплаты налогов и взносов – единый налоговый платёж. Деньги, перечисленные налогоплательщиком, будут поступать на единый налоговый счёт (ЕНС), а налоговая уже будет распределять их по разным направлениям.

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