👉 Если не отправить уведомление, будут пени в любом случае. Пять разъяснений для бухгалтеров про ЕНП

На некоторые из них ответили налоговики Саратовской области в ходе вебинара. Мы подготовили краткую подборку.

А еще у нас есть большой бесплатный разбор про ЕНП, где собрана вся информация.

НДФЛ с аванса декабря

Если зарплата за декабрь будет выплачена в январе, то НДФЛ со всей зарплаты (включая аванс) будет исчислен в январе по правилам 2023 года.

Пени без уведомления

Если не отправить уведомление, будут пени, даже если на ЕНС положительное сальдо. Дело в том, что по уведомлению деньги с ЕНС зачисляют на конкретную карточку налогового обязательства. Если они не зачислены, на конкретном КБК не будет денег, и будут начислять пени.

Нулевое уведомление

Если у компании нет начислений (например, НДФЛ и взносов), то отправлять в ИФНС нулевое уведомление не надо.

Фиксированные взносы

Пока неясно, как будут начислять фиксированные взносы, чтобы они уменьшали налог. Налоговики ждут разъяснений от Минфина. В Минфине сейчас прорабатывают этот вопрос.

КБК

С 2023 года будут новые КБК. Поправки в приказ Минфина 107н проходят согласование. В уведомлении надо будет указывать новые КБК.

Образец платежки есть в разборе.