ЕНП (единый налоговый платеж)

Как исправить уведомление по ЕНП, если ошиблись

Если в уведомлении по ЕНП допущена ошибка, отправляйте в налоговую новое уведомление.

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Большой разбор по ЕНП: читайте.

Номер корректировки указывать не требуется, вписывайте просто верные данные. Например, если ошиблись в сумме, тогда укажите те же КПП, КБК, ОКТМО и период, которые отражали в исходном уведомлении. Сумму укажите верную.

Если надо исправить другие ошибки предыдущего уведомления, а не только сумму, то действуйте так.

Создаете новое уведомление. В нем повторяете данные ошибочной строчки (КПП, КБК, ОКТМО, период), а в сумме указываете «0».

Новой строкой указываете верные данные. Корректировка произойдет автоматически, когда налоговики получат уведомление.

Перед отправкой уведомления любые реквизиты всегда безопаснее проверить дважды. Кстати, в новом разборе по ЕНП мы приводим образец платежки по ЕНП и указываем реквизиты, которые нужно заполнить.

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