Не забудьте уплатить страховые взносы до 9 января

ФНС напоминает о переносе срока уплаты фиксированных страховых взносов за 2022 год на 9 января 2023 года. Сообщение опубликовано на сайте налоговой.

Сроки сдвинули из-за того, что 31 декабря 2022 года – выходной день. Поэтому до 9 января надо уплатить:

взнос на пенсионное страхование – 34 445 рублей;

взнос на обязательное медицинское страхование – 8 766 рублей.

Только учтите: если взносы за 2022 год вы заплатите в январе 2023 года, то при расчете налога по УСН, сможете их учесть в первом квартале 2023 года. В расчет налога по упрощенке за 2022 год они уже не войдут.