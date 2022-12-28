Началась торговля в индийских рупиях

Российские компании провели первые сделки с расчетами в рупиях, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на издание Financial Express.

В июле 2022 года Резервный банк Индии рекомендовал вести международную торговлю в национальной валюте. Для этого необходимо, чтобы зарубежные компании открыли счет востро.

Такие счета завели российские банки: Сбербанк, ВТБ, Газпром-банк, БКС, МТС, Тинькофф-банк, «Союз», Кредит Европа Банк (Россия), ПСКБ, Росбанк и АКБ.

Сделки в рупиях могут стимулировать экспорт в Москву, который в октябре 2022 года сократился до 1,6 млрд долларов на 16% по сравнению с 2021 годом. Причина – задержки платежей.