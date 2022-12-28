ВЭД

Началась торговля в индийских рупиях

Платежи будут проходить без задержки, что благоприятно повлияет на экспорт индийских товаров в Москву.

Версия для печати

Российские компании провели первые сделки с расчетами в рупиях, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на издание Financial Express.

В июле 2022 года Резервный банк Индии рекомендовал вести международную торговлю в национальной валюте. Для этого необходимо, чтобы зарубежные компании открыли счет востро.

Такие счета завели российские банки: Сбербанк, ВТБ, Газпром-банк, БКС, МТС, Тинькофф-банк, «Союз», Кредит Европа Банк (Россия), ПСКБ, Росбанк и АКБ.

Сделки в рупиях могут стимулировать экспорт в Москву, который в октябре 2022 года сократился до 1,6 млрд долларов на 16% по сравнению с 2021 годом. Причина – задержки платежей.

Трудовые отношения

30 декабря. Как эффективно провести последний рабочий день в году

В этом году 31 декабря в очередной раз выпало на выходной день, поэтому, для большинства россиян, последним рабочим днем в 2022 году будет 30 декабря. В компаниях по-разному относятся к последним сменам: где-то сокращают часы, где-то устраивают корпоративы, а где-то и вовсе распускают работников по домам.

30 декабря. Как эффективно провести последний рабочий день в году

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Расчеты с работниками

Можно ли взыскать выходное пособие, если компания на стадии банкротства

Часто при подписании соглашения сторон сотруднику платят компенсацию. Но надо быть очень внимательным и аккуратным – вернуть ее в случае ошибки вряд ли получится. Даже через суд. А если компания при этом находится на стадии банкротства?

Можно ли взыскать выходное пособие, если компания на стадии банкротства
Отчетность в Росстат

С 1 января 2023 года заполняем форму 1-предприятие по-новому

Статистический отчет о деятельности компании по форме 1-предприятие в 2023 году надо заполнить в соответствии с измененным порядком. В отчете по итогам 2022 года Росстат подкорректировал раздел 5, 6 и 8, поменял местами показатели некоторых ячеек и исключил приложение с ОКВЭД 2.

С 1 января 2023 года заполняем форму 1-предприятие по-новому
Потребительское кредитование

Как взять кредит под маленький процент перед Новым годом?

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) к концу года россияне начинают активнее брать кредиты: в прошлом году количество выданных кредитов с октября по декабрь выросло на 25%. Чаще всего деньги берут на: ремонт, покупку новой техники, образование, лечение или погашение старых долгов.

Как взять кредит под маленький процент перед Новым годом?

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Дробление бизнеса

Дробление бизнеса: каких рисков надо избегать

Бизнес пытается всячески адаптироваться к большому количеству правил и ограничений. Для этого используются все возможные пути оптимизации, которые, казалось бы, не нарушают закон. Одним из таких способов является дробление бизнеса, при использовании которого формально нарушений нет.

Дробление бизнеса: каких рисков надо избегать

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Управление финансами

Финансовый директор: кто это и какие функции выполняет

Финансовый директор – это одно из руководящих лиц организации. Основная функция – это управление финансовыми потоками, планирование и отчетность. Он определяет финансовую политику организации, разрабатывает меры по предотвращению финансовых рисков.

Финансовый директор: кто это и какие функции выполняет
Читать еще