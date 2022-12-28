🛡️ Искали профессиональное сообщество? А вот же оно!

Становитесь участником Сообщество профессиональных бухгалтеров. Это бесплатно.

Участникам сообщества предлагаем индивидуальную программу подготовки, чтобы вы смогли получить навыки, которыми пока не обладаете.

А еще поможем подготовиться к Аттестации, чтобы вы смогли проверить себя, а также доказать директору, коллегам и подчиненным, что полностью квалифицированы и знаете про все изменения в законодательстве на сегодня.

Вы всегда должны быть в курсе актуальных правил по налогам, ведь если у компании появится новая операция, важно оперативно сообщить директору о суммах планируемых налогов, предложить безопасную оптимизацию.

Заполнить анкету можно даже без регистрации на сайте. А участие вас ни к чему не обязывает. Свою анкету вы можете даже скрыть, пока не придет время открыть ее для общества.