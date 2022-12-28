Карьера бухгалтера

🛡️ Искали профессиональное сообщество? А вот же оно!

Сообщество профессиональных бухгалтеров приглашает и ждет, нет, не к праздничному столу, а прокачать карьеру в следующем году.

Версия для печати

Становитесь участником Сообщество профессиональных бухгалтеров. Это бесплатно.

Участникам сообщества предлагаем индивидуальную программу подготовки, чтобы вы смогли получить навыки, которыми пока не обладаете.

А еще поможем подготовиться к Аттестации, чтобы вы смогли проверить себя, а также доказать директору, коллегам и подчиненным, что полностью квалифицированы и знаете про все изменения в законодательстве на сегодня.

Вы всегда должны быть в курсе актуальных правил по налогам, ведь если у компании появится новая операция, важно оперативно сообщить директору о суммах планируемых налогов, предложить безопасную оптимизацию.

Заполнить анкету можно даже без регистрации на сайте. А участие вас ни к чему не обязывает. Свою анкету вы можете даже скрыть, пока не придет время открыть ее для общества.

НДФЛ

Все о статусе налогового резидента и его потере. Как считается? И что будет после 183 дней

Налоговое резидентство – форма взаимоотношений между государством и налогоплательщиком. Он не связан с гражданством, местом постоянной регистрации или суммой уже выплаченных налогов. Единственный критерий – время пребывания в стране за 12 месяцев.

Все о статусе налогового резидента и его потере. Как считается? И что будет после 183 дней

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Товарные знаки

Как Моё Дело на Кнопку в ФАС подавало, и что из этого вышло

Ещё в мае 2022г Алексею Иванову, директору по знаниям Моего Дела, не понравилась одна из рекламных кампаний Кнопки. Он обещал подать на Кнопку в ФАС, и сдержал слово. Сегодня ФАС рассмотрела дело по существу. Мы довольны результатом.

Как Моё Дело на Кнопку в ФАС подавало, и что из этого вышло

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
ЕНП (единый налоговый платеж)

👉 Если не отправить уведомление, будут пени в любом случае. Пять разъяснений для бухгалтеров про ЕНП

Единый налоговый платеж стартует уже через несколько дней. Но пока не все нюансы понятны. Бухгалтеры задают вопросы: что с авансом за декабрь, фиксированными взносами, КБК.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
ЕНП (единый налоговый платеж)

Сальдо ЕНС в 2023 году

С 1 января 2023 года будет действовать новый механизм уплаты налогов и взносов – единый налоговый платёж. Деньги, перечисленные налогоплательщиком, будут поступать на единый налоговый счёт (ЕНС), а налоговая уже будет распределять их по разным направлениям.

Сальдо ЕНС в 2023 году
Читать еще