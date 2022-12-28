Только 3% крабов выловили законно

Росрыболовство и Россельхознадзор проверили московский общепит и выявили, что только 3% крабов – это легальная продукция, 57% вызывает сомнения в легальности, а 40% крабовой продукции не имеет никакого подтверждения законности вылова. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на главу Росрыболовства Илью Шестакова.

У Россельхознадзора есть специальные электронные системы, которые контролируют продукцию от вылова до стола. Совместные проверки с Росрыболовством решили начать с крабов, а после распространить их на другие виды рыбной продукции.

Из-за большого количества нелегальных крабов Илья Шестаков собирается обратиться в правоохранительные органы.