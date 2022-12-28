Личные финансы

Почти 90% участников справились с зачетом по финансовой грамотности

В онлайн-зачете по финансовой грамотности участвовали 1,5 млн человек.

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Пятый Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности успешно сдали – с одной или нескольких попыток – почти 90% участников. Лучше всех справились с заданиями жители Чукотки, Воронежской, Рязанской, Орловской и Курской областей. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

В 2022 году можно было отвечать на вопросы всей семьей, набралось 94 тыс. команд, из них 80% семей прошли тест успешно. Наиболее популярным такой формат был в республиках Крым, Калмыкия, Бурятия, Рязанской и Липецкой областях.

Для школьников стало самым сложным задание по постановке и достижению финансовой цели: нужно было отказаться от лишних трат и накопить деньги на настольную игру.

Взрослые столкнулись с проблемным вопросом об условиях получения льготной ипотеки. Кроме того выяснилось, что не все взрослые знают, как противостоять маркетинговым уловкам и как оформлять страховку.

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