Личные финансы

Новогодние распродажи невыгодны для 27% опрошенных

На встречу Нового года собираются потратить от 1 до 5 тысяч рублей на человека.

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30% намерены купить подарки на новогодних распродажах. Треть россиян планируют потратить на это более 5 тыс. рублей, еще четверть – от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Не считают предпраздничные акции выгодными 27%. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на результаты опроса ВТБ.

Половина опрошенных собирается потратить на новогодние праздники от 1 до 5 тыс. рублей на человека. 

12% хотят уложиться в 1 тыс. рублей, 22% заложили на встречу Нового года от 5 до 10 тыс. рублей.

На каникулах 49% будут смотреть телевизор, фильмы и играть в компьютерные игры. 35% собираются в гости, 16% думают уехать за город. Путешествие по России в новогоднее время запланировали 6%, а поездку за границу только 2%.

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