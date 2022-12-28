В Москве число организаций стало на 42% больше

В Москве число созданных компаний впервые за пять лет превысило число ликвидированных. С января по ноябрь 2022 года юрлиц стало больше на 42% по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Новых юрлиц в столице стало большее 81 тыс., при этом ликвидировано до 70 тыс. организаций.

«Такая динамика связана в том числе с поддержкой, которую город оказывает бизнесу: предоставляет административные и налоговые льготы, выделяет кредиты на выгодных условиях и тем самым мотивирует запускать новые проекты и производства. Всего в Москве на 1 декабря 2022 года, по данным единого госреестра юридических лиц, действовало почти 568 тыс. организаций», – сказал Владимир Ефимов.

Около 30% всех организаций Москвы работают в сфере торговли. Каждая пятая компания занимается строительством и операциями с недвижимостью. 13% предприятий ведут научно-техническую деятельность.