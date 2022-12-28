Курс «Шесть ФСБУ» – кладите под елочку

Вот на этой странице выбираете понравившийся курс и добавляйте в свою карту желаний на 2023 год. Ссылку на курс можно отправить родным и близким, чтобы на Новый год получить от них только действительно нужные вам подарки.

Не новогоднее ли чудо получить курс по всем шести ФСБУ, которые надо было применять уже в этом году, но вы целый год откладывали?!

Работать по старым правилам уже нельзя. Дед Мороз не обрадуется.

Игнорирование стандартов может привести к доначислению налогов и штрафам за грубые нарушения в учете. Отчетность будет искажена, а руководство не получит верных сведений о состоянии бизнеса. Директор и дальше будет вами недоволен.



На курсе же вы разберетесь во всех тонкостях новых ФСБУ, научитесь избегать ошибок, узнаете, что придется изменить в учете и как его настроить по новым требованиям.

Руководитель Учебного центра рекомендует всем бухгалтерам курс «Шесть новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы».

Вы приобретете знания, без которых сегодня не обойтись востребованному специалисту. И по итогу получите документы о повышении квалификации.