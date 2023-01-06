ВЭД

Соглашение об избежании двойного налогообложения между РФ и Украиной не действует

С 1 января 2023 года платить понадобится в бюджет обеих стран.

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Соглашение между Правительством РФ и Правительством Украины от 08.02.1995 г. больше не действует.

Увеличится нагрузка на плательщиков – налоговых резидентов РФ, так как налоги придется платить в казну обеих стран без всяких поблажек.

Обмен финансовой информацией помогал странам собирать налоги в зарубежных источниках и разыскивать уклонистов, которые прячут в других юрисдикциях свои доходы.

Соглашения об избежании двойного налогообложения, напротив, позволяют добросовестным налогоплательщикам снизить налоговую нагрузку за счет зачета налогов.

Применяемые соглашения об избежании двойного налогообложения представлены на сайте ФНС.
Налог на имущество

С 2023 года вступают в силу обновленные формы документов для плательщиков налогов на имущество.

ФНС в своем сообщении от 05.01.2023 предупредила налогоплательщиков, что с 2023 года вступят в силу сразу несколько обновленных форм документов, которые применяются в отношении плательщиков налогов на имущество.

С 2023 года вступают в силу обновленные формы документов для плательщиков налогов на имущество.

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