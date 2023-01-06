Соглашение об избежании двойного налогообложения между РФ и Украиной не действует

Соглашение между Правительством РФ и Правительством Украины от 08.02.1995 г. больше не действует.
Увеличится нагрузка на плательщиков – налоговых резидентов РФ, так как налоги придется платить в казну обеих стран без всяких поблажек.
Обмен финансовой информацией помогал странам собирать налоги в зарубежных источниках и разыскивать уклонистов, которые прячут в других юрисдикциях свои доходы.
Соглашения об избежании двойного налогообложения, напротив, позволяют добросовестным налогоплательщикам снизить налоговую нагрузку за счет зачета налогов.Применяемые соглашения об избежании двойного налогообложения представлены на сайте ФНС.