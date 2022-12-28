Малый и средний бизнес

Предпринимателям выделят субсидии на транспортные расходы в Арктической зоне

В Якутии малым и средним предприятиям планируют компенсировать расходы на транспорт.

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Власти Якутии предложили субсидировать часть транспортных расходов предпринимателям, работающим на территории Арктической зоны, сообщает «ТАСС».

Для малого и среднего бизнеса, который работает в арктических районах, начнут разрабатывать механизм частичного субсидирования расходов на транспорт.

В арктических частях Якутии зарегистрировано свыше 2,3 тыс. индивидуальных предпринимателей.

В 2022 году 25 бизнесменов из Якутии получили субсидии на модернизацию оборудования. 5 предпринимателей получили гранты на 3 млн рублей для проектов в социальной сфере и в качестве поддержки молодых бизнесменов до 25 лет.

В начале 2022 в Якутии установлены налоговые льготы: ставка по УСН от «доходов» – 1% (вместо 6%), по системе «доходы минус расходы» ставка 5% (вместо 10%).

В 2023 году в регионе налоги немного вырастут, по УСН «доходы» будет ставка 2,7% (для Арктики 2%), по схеме «доходы минус расходы» – 6,7%.

В состав Арктической зоны входят 13 районов Якутии.

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