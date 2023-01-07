В 2023 году продолжается мораторий на плановые неналоговые проверки. Список тех, кого проверят

Мораторий продлили на 2023 год. Так, большинство компаний и ИП снова освобождены от плановых проверок, за исключением налоговых (п. 1 постановления Правительства от 01.10.2022 г. № 1743).

А вот проверки ККТ будут. По ним мораторий не продлили.

Проверки ККТ не будут назначать мобилизованным ИП и компаниям, в которых призвали на СВО руководителя – единственного учредителя (письмо ФНС от 26.10.2022 г. № АБ-4-20/14410).

Список плановых ревизий составляет Генеральная прокуратура. Вот единый реестр надзорных мероприятий на 2023 год.