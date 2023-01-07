Проверки МСП

В 2023 году продолжается мораторий на плановые неналоговые проверки. Список тех, кого проверят

С прошлого года действует заморозка плановых неналоговых ревизий в компаниях. Часть из них продлили, а часть возобновят.

Версия для печати

Мораторий продлили на 2023 год. Так, большинство компаний и ИП снова освобождены от плановых проверок, за исключением налоговых (п. 1 постановления Правительства от 01.10.2022 г. № 1743).

А вот проверки ККТ будут. По ним мораторий не продлили.

Проверки ККТ не будут назначать мобилизованным ИП и компаниям, в которых призвали на СВО руководителя – единственного учредителя (письмо ФНС от 26.10.2022 г. № АБ-4-20/14410).

Список плановых ревизий составляет Генеральная прокуратура. Вот единый реестр надзорных мероприятий на 2023 год.

ЕНП (единый налоговый платеж)

Бухгалтеры и ИП интересуются, как сейчас заплатить фиксированные взносы за прошлый год

Уплатить фиксированные взносы за 2022 год можно до 9 января 2023 года, так как 31 декабря 2022 года – выходной день. Но с 1 января действует единый налоговый счет, а потому появляются вопросы, как платить и куда попадут деньги.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Медосмотры

Медосмотры работников можно будет проводить удаленно с сентября

Вскоре на предприятиях разрешат использовать медизделия, которые дистанционно передают информацию о состоянии здоровья. Это позволит удаленно проводить медицинские осмотры отдельных сотрудников до, после и в течение рабочего дня, смены или рейса.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
ЕНП (единый налоговый платеж)

С 2023 года действуют новые формы документов для плательщиков налогов на имущество

Изменилась форма налогового уведомления (приказ ФНС России от 27.09.2022 № ЕД-7-21/866@). Теперь в ней отображаются реквизиты, необходимые для перечисления налогов в бюджетную систему в качестве единого налогового платежа. Кроме того, в ней предусмотрено указание коэффициента 10% ограничения роста земельного налога в соответствии с п. 17 ст. 396 НК РФ.

Читать еще