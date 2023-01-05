Продлили господдержку маленьких книжных магазинов

Господдержка небольших книжных магазинов продлена до 1 января 2025 года. Такой закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Получить господдержку может малый и средний бизнес, который продает детскую, учебную, просветительскую и справочную литературу. Оказывать предпринимателям финансовую, гарантийную, имущественную, информационную и консультационную поддержку могут органы государственной власти и местного самоуправления. Продление господдержки будет способствовать развитию небольших книжных магазинов, особенно в регионах.