Малый и средний бизнес

Продлили господдержку маленьких книжных магазинов

Получить господдержку может малый и средний бизнес, который продает детскую, учебную, просветительскую и справочную литературу.

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Господдержка небольших книжных магазинов продлена до 1 января 2025 года. Такой закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Получить господдержку может малый и средний бизнес, который продает детскую, учебную, просветительскую и справочную литературу. Оказывать предпринимателям финансовую, гарантийную, имущественную, информационную и консультационную поддержку могут органы государственной власти и местного самоуправления. Продление господдержки будет способствовать развитию небольших книжных магазинов, особенно в регионах.

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