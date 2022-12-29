Введут формы Р18003 и Р18004 для регистрации компаний из новых регионов

Введут такие формы:

Р18003 «Заявление о внесении сведений о юрлице в ЕГРЮЛ»;

Р18004 «Заявление о внесении сведений о юрлице в ЕГРЮЛ в связи с приведением учредительных документов в соответствие с законодательством РФ».

Проект с новыми бланками опубликован на федеральном портале.

Недавно ФНС в беззаявительном порядке внесла в ЕГРЮЛ сведения о более чем 30 тыс. юрлицах из новых регионов.

У этих юрлиц теперь есть более года на приведение своих учредительных документов в соответствие с законодательством.

Если компания находится в ДНР и ЛНР, то сделать это нужно до конца 2023 года, а если в Запорожской или Херсонской области – до 30 июня 2024 года.

Остальные организации, которые находятся на территории новых субъектов, но не внесены в ЕГРЮЛ, могут обратиться в ФНС с заявлением об их внесении в реестр до 30 июня 2023 года в ЛНР и ДНР либо до 31 декабря 2023 года в Херсонской или Запорожской областях.