Интернет и IT

У Microsoft Outlook появится отечественный аналог

Систему планируют запустить уже в июне 2023 года.

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Разработчик системы «Мойофис» к концу 2023 года создаст аналог почтовой корпоративной системы Microsoft Outlook, сообщают «Ведомости».

Корпоративная электронная почта будет работать на независимой платформе «Почта 2.0». Работать над проектом также будут ГК «Ай-теко» и «Росатом». А общий размер необходимых затрат составит в 1,1 млрд рублей.

Новая система электронной почты будет поддерживать более 400 тысяч почтовых ящиков и должна быть рассчитана на то, что каждый пользователь будет отправлять в среднем 50 сообщений в день, а их примерный объем составит 500 килобайт.

К марту 2023 года должна быть проработана техническая архитектура почтового клиента, а в июне система должна быть испытана и выпущена.

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