Льготную ипотеку продлили на полтора года

Действие программы «Льготная ипотека» продлено еще на полтора года – до 1 июня 2024 года. Об этом говорится на сайте правительства РФ.

Льготный кредит на покупку жилья или земельного участка для строительства дома можно получить по ставке до 8% годовых.

В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях максимальный размер льготный ипотеки – 12 млн рублей. Для остальных регионов – 6 млн рублей.

Первоначальный взнос должен быть не менее 15%.

Также условия программы «Семейная ипотека» стали мягче.

Если раньше ее могли взять семьи, где хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года, то теперь программа доступна для семей, где есть два ребенка, которым еще не исполнилось 18 лет. При этом время их рождения больше не имеет значения.

По семейной ипотеке можно купить жилье под 6% годовых.