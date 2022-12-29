ЕНП (единый налоговый платеж)

⚡ С 1 января запускается Единый налоговый счет

Можно заполнить платежку один раз и затем менять в ней только сумму. Деньги будут автоматически распределены по нужным обязательствам плательщика.

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Президент Путин подписал Федеральный закон от 28.12.2022 № 565-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», который уточняет отдельные положения НК с учетом первых результатов, полученных во время пилота по ЕНП.

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  • С 1 января все расчеты с бюджетом сведены в единое сальдо.
  • Общий срок для представления налоговой отчетности – ежемесячно 25 числа.
  • Сроки уплаты налогов перенесли на 28 число.
  • Срок уплаты для имущественных налогов физических лиц остался прежним – 1 декабря.

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