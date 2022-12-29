Повышение квалификации для бухгалтеров

💡 Повышайте свою квалификацию на курсах от любимых экспертов: курс по всем новым ФСБУ

Глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета Надежда Камышева – один из авторов курса, посвященного всем новым ФСБУ.

Версия для печати

В 2022 году всем бухгалтерам пришлось работать с 5 новыми ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Сейчас все бухгалтеры уже работают с 5 новыми ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот». И вышло еще одно новое ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», с которым тоже надо разобраться. Этот стандарт обязателен с 2023 года.

Начинается обучение на курсе повышения квалификации: записывайтесь.

Мы собрали лучших экспертов по бухучету и отчетности, практиков, которые понятным языком разъяснили порядок применения новых правил бухучета.

На курсе вы разберетесь во всех тонкостях новых ФСБУ, научитесь избегать ошибок, узнаете, что придется изменить в учете и как его настроить по новым требованиям. Вы получите знания, без которых сегодня не обойтись востребованному специалисту.

Смотрите первый урок бесплатно прямо сейчас >>>

Работать по старым правилам уже нельзя. Игнорирование стандартов может привести к доначислению налогов и штрафам за грубые нарушения в учете. Отчетность будет искажена, а руководство не получит верных сведений о состоянии бизнеса.

Повышение квалификации для бухгалтеров

💡 Повышайте свою квалификацию на курсах от любимых экспертов: курс по всем новым ФСБУ

Глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета Надежда Камышева – один из авторов курса, посвященного всем новым ФСБУ.

Трудовые отношения

Сотрудник уехал за границу: увольнение, дистанционка или договор ГПХ

Сотрудник принял решение о переезде за границу или уже уехал, уведомив об этом работодателя постфактум. Как продолжать сотрудничество с таким работником: уволить, перевести на удаленку, заключить договор ГПХ?

Сотрудник уехал за границу: увольнение, дистанционка или договор ГПХ

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Книга покупок

Как заполнять и вести книгу покупок в 2023 году

Книга покупок отражает в себе сведения, предъявляемые для вычета по НДС за налоговый период. Ошибки при заполнении этого документа недопустимы, так как данные из него формируют декларацию. Расскажем о правилах заполнения и ведения книги покупок в 2023 году.

Как заполнять и вести книгу покупок в 2023 году

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Интервью

Трансгендер Николай: Я не зациклен на этой теме и просто исправил то, что вызывало мое беспокойство (18+)

Вам уже есть 18+? Если нет, этот текст не для вас. Два года назад краснодарец Николай, которому сейчас 21 год, начал трансгендерный переход, чтобы из женщины стать мужчиной. Николай рассказал, какие прошел этапы при смене пола, есть ли у него сейчас сложности с окружением и как он смотрит в будущее.

Трансгендер Николай: Я не зациклен на этой теме и просто исправил то, что вызывало мое беспокойство (18+)
Читать еще