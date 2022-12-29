💡 Повышайте свою квалификацию на курсах от любимых экспертов: курс по всем новым ФСБУ

В 2022 году всем бухгалтерам пришлось работать с 5 новыми ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Сейчас все бухгалтеры уже работают с 5 новыми ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот». И вышло еще одно новое ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», с которым тоже надо разобраться. Этот стандарт обязателен с 2023 года.

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Работать по старым правилам уже нельзя. Игнорирование стандартов может привести к доначислению налогов и штрафам за грубые нарушения в учете. Отчетность будет искажена, а руководство не получит верных сведений о состоянии бизнеса.