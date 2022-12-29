Правительство расширило перечень видов деятельности, на которые распространяются таможенные льготы

Перечень приоритетных видов деятельности, при которых разрешается ввозить в страну технологическое оборудование, комплектующие, сырье и материалы без уплаты таможенной пошлины, пополнился новыми позициями.
В обновленный перечень вошли:
- добыча угля, торфа, металлических руд, декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев;
- разработка гравийных и песчаных карьеров;
- обеспечение электрической энергией, газом и паром;
- кондиционирование воздуха.
Это позволит дополнительно поддержать предприятия значимых отраслей экономики, сообщает правительство РФ в официальном телеграм-канале.