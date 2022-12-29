ВЭД

Правительство расширило перечень видов деятельности, на которые распространяются таможенные льготы

Без уплаты таможенной пошлины можно ввозить оборудование, комплектующие и сырье для промышленности.

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Перечень приоритетных видов деятельности, при которых разрешается ввозить в страну технологическое оборудование, комплектующие, сырье и материалы без уплаты таможенной пошлины, пополнился новыми позициями.

В обновленный перечень вошли:

  • добыча угля, торфа, металлических руд, декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев;
  • разработка гравийных и песчаных карьеров;
  • обеспечение электрической энергией, газом и паром;
  • кондиционирование воздуха.

Это позволит дополнительно поддержать предприятия значимых отраслей экономики, сообщает правительство РФ в официальном телеграм-канале.

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