Ввели ограничения на снятие наличных с российских карт за границей

Китайская UnionPay ввела лимит на снятие наличных за рубежом по ее картам, выпущенным российскими банками – эквивалент 50 тысяч юаней в день либо 500 тысяч юаней в год сообщают «РИА Новости».

Лимит на снятие наличных за рубежом – 50 тысяч юаней в день либо 500 тысяч юаней в год (или эквивалент этой суммы в другой валюте) на каждую карту.

Сейчас карты китайской системы UnionPay выпускают несколько российских банков: «Русский стандарт», «МТС банк», РСХБ, Газпромбанк, «Солидарность», «Санкт-Петербург», ВБРР, Примсоцбанк, «Приморье», «Зенит» и «Почта банк».

При этом ограничения не касаются безналичных операций по российским картам UnionPay.