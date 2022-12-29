Маркировка товаров

В 2022 году «Честный знак» занесла в систему более 1,5 млрд данных о маркировке

Вся информация вносится также в мобильное приложение, которое используют потребители для проверки качества товаров. Чаще всего сканируют маркировку молочной продукции.

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Более 1,5 млрд электронных документов в 2022 году поступили в национальную систему маркировки «Честный знак», сообщает «ТАСС». Это на 40% больше, чем в 2021 году.

Объем хранилища данных системы в 2022 году увеличился с 52 до 68 петабайт.

99,9% документов были обработаны в соответствии с регламентными сроками, 95% документов – менее, чем за 1 минуту.

Почти 8,5 млн потребителей пользуются приложением «Честный знак» для проверки товаров. В 2022 году проверили 35 млн товаров.

За все время работы отсканировали 108 млн кодов.

В основном мобильное приложение используют для проверки молочной продукции, обуви, воды и лекарств.

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