Выдали первый кредит по программе «Промышленная ипотека»

Подмосковная компания «Электростарт» получила льготный заем на сумму 300 млн рублей в рамках программы «Промышленная ипотека». Это первый выданный в рамках новой программы кредит в регионе, сообщает «ТАСС».

Компания вложит средства в покупку готового производственного цеха в городе Чехов.

«Электростарт» производит опоры и металлоконструкции для линий наружного освещения. Предприятие выпускает до 23 тыс. изделий в месяц и перерабатывает 1 тыс. тонн металла в месяц.

«Наш регион стал первым, запустившим программу „Промышленная ипотека“, и мы уже видим результаты: льготный заем на сумму 300 млн рублей по этой программе получила наша подмосковная компания „Электростарт“, которая инвестирует в приобретение готовой промышленной недвижимости, где разместит производство светотехнической продукции», – сообщила Екатерина Зиновьева, министр инвестиций, промышленности и науки региона.

По программе «Промышленная ипотека» можно получит до 500 млн рублей на покупку недвижимости для производства. Ставка будет льготная – от 3 до 5% годовых, срок кредита – до семи лет.