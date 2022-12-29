Повышение квалификации для бухгалтеров

Расскажем, как сдать отчетность по новым правилам и без штрафов

В начале наступающего года каждому бухгалтеру предстоит аттестоваться, чтобы быть уверенным в своей квалификации. И доказать руководству, что вы сможете безошибочно сдать годовую отчетность за 2022 год.

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Записывайтесь на Аттестацию бухгалтеров.

Перед испытательным заданием мы подготовим вас к легкой сдаче годовой отчетности за 2022 год.

Это целый курс, который засчитывается как повышение квалификации на 120 ак. часов.

Кроме того, вы получите удостоверение аттестованного участника сообщества профессиональный бухгалтеров.

Становитесь участником прямо сейчас, доступ бесплатный для всех бухгалтеров.

Записавшимся на аттестацию мы предоставим

  • доступ к закрытым вебинарам и конференциям, к форуму сообщества
  • в подарок еще один курс повышения квалификации на выбор
  • бесплатно подписку на Клерк. Премиум на 3 месяца.
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