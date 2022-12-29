Расскажем, как сдать отчетность по новым правилам и без штрафов

Перед испытательным заданием мы подготовим вас к легкой сдаче годовой отчетности за 2022 год.

Это целый курс, который засчитывается как повышение квалификации на 120 ак. часов.

Кроме того, вы получите удостоверение аттестованного участника сообщества профессиональный бухгалтеров.

Становитесь участником прямо сейчас, доступ бесплатный для всех бухгалтеров.

Записавшимся на аттестацию мы предоставим