С 2023 года вступают в силу изменения в налогообложении некоторых видов имущества физических лиц

По транспортному налогу:
- изменены условия применения повышающих коэффициентов для расчёта налога. Так, с 2022 года отменены повышающие коэффициенты 1,1 и 2 в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн руб. и от 5 до 10 млн руб., определяемой Минпромторгом России. Поэтому сформированный на 2022 год указанным ведомством Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб. применяется для исчисления налога с коэффициентом 3 только для легковых автомобилей средней стоимостью от 10 млн руб.;
- при расчете налога будут применяться изменения в системе налоговых ставок и льгот в соответствии с законами субъектов РФ.
- для расчета налога за 2022 год будут применяться исключения из правила о недопустимости роста налога более чем на 10% по сравнению с предыдущим налоговым периодом. Теперь это ограничение не распространяется на участки, кадастровая стоимость которых поменялась в течение налогового периода из-за изменения их площади, категории земель, разрешенного использования. Также оно не применяется в отношении земельных участков, сведения о нарушениях в использовании которых представлены в налоговые органы органами Россельхознадзора и Росреестра;
- для исчисления налога будут применяться изменения в системе налоговых ставок и льгот в соответствии с нормативными актами муниципальных образований (законами городов федерального значения) по месту нахождения земельных участков;
- в ряде регионов будут применяться новые результаты государственной кадастровой оценки земель, вступившие в силу с 2022 года. С ними можно ознакомиться, получив выписку из Единого государственного реестра недвижимости, в МФЦ или на сайте Росреестра.
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для расчета налога за 2022 год во всех регионах (за исключением Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей) в качестве налоговой базы используется кадастровая стоимость недвижимости. При этом для исчисления налога действуют понижающие коэффициенты:
- 0,4 – для Севастополя, где кадастровая стоимость применяется в качестве налоговой базы второй год;
- 0,6 – для 10 регионов (республик Алтай и Крым, Алтайского и Приморского краев, Волгоградской, Иркутской, Курганской, Свердловской, Томской областей, Чукотского автономного округа), где кадастровая стоимость применяется в качестве налоговой базы третий год;
- 10-процентного ограничения роста налога по сравнению с предшествующим периодом – для регионов, где кадастровая стоимость применяется в качестве налоговой базы третий и последующие годы. Исключение – объекты, включенные в перечень, а также предусмотренные абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ;
- 0,6 в отношении объекта, образованного с четвертого периода, в котором налоговая база определяется в соответствующем муниципальном образовании (городе федерального значения) по кадастровой стоимости. Коэффициент применяется к первому налоговому периоду, за который исчисляется налог для данного объекта недвижимости. Исключение - объекты, внесенные в перечень, а также предусмотренные абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ;
- будут применяться изменения в системе налоговых ставок и льгот в соответствии с нормативными актами муниципальных образований (городов федерального значения) по месту нахождения объектов налогообложения.