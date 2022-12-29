Государственные ведомства

Через новую информационную систему ФНС заключили первое соглашение

Система гарантирует, что условия соглашения не будут меняться. Сумма первой сделки превысила 2 млрд рублей.

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С использованием государственной информационной системы «Капиталовложения» заключено первое региональное соглашение о защите и поощрении капиталовложений, сообщает сайт ФНС.

ГИС «Капиталовложения» запустили 1 июня 2022 года, ее оператором стала ФНС России.

Предмет соглашения – создание производственного комплекса по выпуску фасонного проката в Ханты-Мансийском АО. Размер инвестиций превысит 2 млрд рублей.

Соглашение гарантирует, что условия проекта не будут изменены.

Например, не поменяются налоговые ставки, условия землепользования и градостроительной деятельности. Также в соглашении описан порядок компенсации затрат инвестора.

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