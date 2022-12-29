Через новую информационную систему ФНС заключили первое соглашение

С использованием государственной информационной системы «Капиталовложения» заключено первое региональное соглашение о защите и поощрении капиталовложений, сообщает сайт ФНС.
ГИС «Капиталовложения» запустили 1 июня 2022 года, ее оператором стала ФНС России.
Предмет соглашения – создание производственного комплекса по выпуску фасонного проката в Ханты-Мансийском АО. Размер инвестиций превысит 2 млрд рублей.
Соглашение гарантирует, что условия проекта не будут изменены.
Например, не поменяются налоговые ставки, условия землепользования и градостроительной деятельности. Также в соглашении описан порядок компенсации затрат инвестора.