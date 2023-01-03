Малый и средний бизнес

Компании теперь проще получить поддержку, если в прошлом ее признавали нарушителем условий помощи

С 26 декабря 2022 года бизнесу стало проще получить господдержку (Федеральный закон от 28.06.2022 г. № 197-ФЗ).

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Представители малого и среднего бизнеса теперь реже будут встречать отказ в господдержке. даже если ранее они нарушали порядок и условия помощи.

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До поправок нельзя было обратиться за помощью, пока не истечет минимум три года, как компанию признали нарушителем.

Теперь по новым правилам если нарушение было незначительным, то срок действия ограничений сокращается до одного года. Срок может быть еще меньше, если компания раньше устранила нарушение.

Незначительным нарушением может быть техническая ошибка в отчетности.

Ограничение в три года сохраняется только в случае серьезных нарушений: нецелевое использование бюджетных средств или намеренное искажение данных о своей деятельности.

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