Самое время заявить о кредитных каникулах для МСП из торговли и с/х

Просить о каникулах можно по договорам, которые заключили до 1 марта 2022 года. Обратитесь в банк не позднее 31 марта 2023 года.

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Предприниматели могут получить каникулы, если доходы снизились более чем на 30 процентов. Размер кредита не должен превышать предельных значений: по потребкредитам для предпринимателей – не более 350 тыс. руб., по кредитным картам – 100 тыс. руб., автокредитам – 700 тыс. руб. При этом у предпринимателей есть право выбора, как получить каникулы – как для физлиц или для субъекта МСП.

Максимальный срок кредитных каникул – полгода, но в течение этого срока не должно быть неустойки, штрафов, требований о досрочном погашении платежей, взыскания предмета залога или ипотеки.