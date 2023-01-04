Кредитование

Самое время заявить о кредитных каникулах для МСП из торговли и с/х

Претендовать на отсрочку платежей могут компании из реестра МСП, чья выручка снизилась более чем на 30 процентов при условии, что они ведут деятельность в сфере оптовой и розничной торговли, сельского хозяйства и т. д. (постановление Правительства от 10.03.2022 г. № 337).

Версия для печати

Просить о каникулах можно по договорам, которые заключили до 1 марта 2022 года. Обратитесь в банк не позднее 31 марта 2023 года.

В ставках по УСН, совмещении режимов, ведении бухучета и отчетности, применении ККТ столько подводных камней, что один шаг в сторону – и вы уже потенциально нарвались на штрафы, а то и на обвинения в дроблении бизнеса. Зачем вам это надо? Пройдите курс профессиональной переподготовки для бухгалтеров на УСН! Все с видео-уроками, конспектами и полезными материалами. Кроме того, будут онлайн-встречи с преподавателями и даже практикум по работе в Excel. Получите официальный диплом и повысите свои шансы на работу мечты. Подробности.

Предприниматели могут получить каникулы, если доходы снизились более чем на 30 процентов. Размер кредита не должен превышать предельных значений: по потребкредитам для предпринимателей – не более 350 тыс. руб., по кредитным картам – 100 тыс. руб., автокредитам – 700 тыс. руб. При этом у предпринимателей есть право выбора, как получить каникулы – как для физлиц или для субъекта МСП.

Максимальный срок кредитных каникул – полгода, но в течение этого срока не должно быть неустойки, штрафов, требований о досрочном погашении платежей, взыскания предмета залога или ипотеки.

Экспертиза

Экспертиза: инициативы, проблемы и решения

30 ноября 2022 г. в Минюсте прошла научно-техническая конференция «Судебная экспертиза: больше века на страже законных прав, интересов государства и человека». В обсуждении актуальных проблем и перспектив развития судебно-экспертной деятельности приняли участие представители органов госвласти, судебной системы, высших учебных заведений, государственные и негосударственные эксперты.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Прием на работу иностранца

Теперь при трудоустройстве иностранцев ДМС нужен не всегда

Временно пребывающие иностранцы и лица без гражданства с 2023 году могут получать медицинскую помощь в рамках ОМС. Поэтому работодателям отныне не нужно следить за тем, чтобы у них был оформлен полис ДМС. Обеспечивать иностранцам платную медицинскую помощь тоже необязательно.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Налоговые требования

Какие требования налоговики будут присылать по отчетности в 2023 году

Чтобы проверить правильность начисления налогов, инспекторы должны просмотреть документы налогоплательщика. Поэтому закон дает налоговикам самые широкие полномочия по истребованию с компаний и ИП первички и регистров. Но даже здесь есть некоторые ограничения. Подробности – в статье.

Какие требования налоговики будут присылать по отчетности в 2023 году

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще