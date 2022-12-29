Путин ратифицировал договор с Белоруссией о косвенных налогах

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между Россией и Белоруссией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, сообщают «РИА Новости».

3 октября 2022 года министры финансов России и Белоруссии Антон Силуанов и Юрий Селиверстов подписали договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам между Россией и Белоруссией.

Основные цели договора – устранение налоговых барьеров в торговле и экономическом сотрудничестве, создание общей фискальной базы и единого информационного пространства для налоговых органов России и Белоруссии. А также совместная борьба с уклонением от уплаты косвенных налогов, в том числе при трансграничной торговле.