ЭДО в кадровом учете

Документы по охране труда можно будет оформлять электронно

Кадровый электронный документооборот планируют распространить на документы, подтверждающие прохождение работником инструктажей по охране труда. Сейчас такие документы могут быть только бумажными.

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Законопроект с поправками в ТК внесен в Госдуму.

Сейчас даже после проведенного дистанционного инструктажа, работнику необходимо лично подписать бумажные документы, подтверждающие этот факт, независимо от того, применяется ли в организации КЭДО или нет.

«В условиях повсеместной цифровизации, а также внедрения различных форм дистанционной работы это существенно сдерживает развитие отечественных организаций, в том числе в IT-сфере, поскольку препятствует отказу от традиционного бумажного документооборота в части охраны труда», – пишут в пояснительной записке авторы проекта во главе с сенатором Андреем Клишасом.

Подписывать документы по охране работодатель должен будет усиленной КЭП, а работник может использовать неквалифицированную электронную подпись.

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