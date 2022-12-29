Документы по охране труда можно будет оформлять электронно

Законопроект с поправками в ТК внесен в Госдуму.

Сейчас даже после проведенного дистанционного инструктажа, работнику необходимо лично подписать бумажные документы, подтверждающие этот факт, независимо от того, применяется ли в организации КЭДО или нет.

«В условиях повсеместной цифровизации, а также внедрения различных форм дистанционной работы это существенно сдерживает развитие отечественных организаций, в том числе в IT-сфере, поскольку препятствует отказу от традиционного бумажного документооборота в части охраны труда», – пишут в пояснительной записке авторы проекта во главе с сенатором Андреем Клишасом.

Подписывать документы по охране работодатель должен будет усиленной КЭП, а работник может использовать неквалифицированную электронную подпись.