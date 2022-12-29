Путин принял закон об особом статусе георгиевской ленты

Владимир Путин подписал закон, приравнивающий георгиевскую ленту к символам воинской славы и предусматривающий уголовную ответственность за ее публичное осквернение. Документ находится на портале правовой информации.

Георгиевскую ленту можно использовать только в целях, связанных с исторической памятью.

За публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф от 3 до 5 млн рублей, гражданину – до 3 млн рублей либо лишение свободы сроком до трех лет.

Если нарушение совершила группа лиц по предварительному сговору или в интернете, то штраф будет от 2 до 5 млн рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.