ЕНП (единый налоговый платеж)

❗ Официально утвердили новые КБК на 2023 год

С 2023 года взносы по единому тарифу надо будет платить на новый КБК. Тем не менее для каждого вида страхования тоже есть свои КБК.

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Опубликован приказ Минфина от 22.11.2022 № 177н, который внес поправки в приказ с КБК № 75н.

Также поменялись КБК по НДФЛ с дивидендов, КБК по страховым взносам за периоды до 2023 года. То есть, если вы сегодня не уплатите страховые взносы за декабрь на старые КБК, в январе их надо будет платить уже на новые КБК.

Смотрите в нашей таблице новые КБК, которые особенно актуальны для бухгалтеров.

КБК

Наименование кода поступлений в бюджет

182 1 02 01000 01 0000 160

Страховые взносы, распределяемые по видам страхования

182 1 02 14010 06 0000 160

Страховые взносы на ОПС за периоды до 2023 года

182 1 02 14030 08 0000 160

Страховые взносы на ОМС за периоды до 2023 года

82 1 02 14020 06 0000 160

Страховые взносы на ОСС за периоды до 2023 года

182 1 02 02000 00 0000 160

Страховые взносы ИП в совокупном фиксированном размере

182 1 02 03000 01 0000 160

Страховые взносы в размере 1% с дохода свыше 300 тыс. руб.

182 1 01 02130 01 0000 110

НДФЛ с дивидендов по ставке 13%

182 1 01 02140 01 0000 110

НДФЛ с дивидендов по ставке 15%

Обращаем внимание, что в 14-ом поле КБК будет не 0, а 1, если это взнос или 2, если это пени.

Методология «Три ступени». Что это такое? Кому и зачем она нужна?

Этот пост получился длинным, хотя я и старался сделать его настолько короче, насколько это возможно, не потеряв суть и смысл описываемого. Я расскажу как я и те кто со мной работает, делаем консалтинговые проекты, целью которых является решения большинства тех проблем, о которых я писал раньше. По возможности кратко опишу основные принципы и инструменты.

Методология «Три ступени». Что это такое? Кому и зачем она нужна?

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