❗ Официально утвердили новые КБК на 2023 год

Опубликован приказ Минфина от 22.11.2022 № 177н, который внес поправки в приказ с КБК № 75н.

Также поменялись КБК по НДФЛ с дивидендов, КБК по страховым взносам за периоды до 2023 года. То есть, если вы сегодня не уплатите страховые взносы за декабрь на старые КБК, в январе их надо будет платить уже на новые КБК.

Смотрите в нашей таблице новые КБК, которые особенно актуальны для бухгалтеров.

КБК Наименование кода поступлений в бюджет 182 1 02 01000 01 0000 160 Страховые взносы, распределяемые по видам страхования 182 1 02 14010 06 0000 160 Страховые взносы на ОПС за периоды до 2023 года 182 1 02 14030 08 0000 160 Страховые взносы на ОМС за периоды до 2023 года 82 1 02 14020 06 0000 160 Страховые взносы на ОСС за периоды до 2023 года 182 1 02 02000 00 0000 160 Страховые взносы ИП в совокупном фиксированном размере 182 1 02 03000 01 0000 160 Страховые взносы в размере 1% с дохода свыше 300 тыс. руб. 182 1 01 02130 01 0000 110 НДФЛ с дивидендов по ставке 13% 182 1 01 02140 01 0000 110 НДФЛ с дивидендов по ставке 15%

Обращаем внимание, что в 14-ом поле КБК будет не 0, а 1, если это взнос или 2, если это пени.