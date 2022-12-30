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Промсвязьбанк покупает у Ротенбергов СМП Банк

Сделка предоставит возможность Промсвязьбанку выйти на страховой рынок.

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Опорный для оборонно-промышленного сектора Промсвязьбанк получил контроль над СМП банком, выкупив акции у Аркадия и Бориса Ротенбергов, сообщает «ТАСС».

Промсвязьбанк получит головную кредитную организацию АО «СМП банк» и ее дочерние структуры, включая АО «Мособлбанк», ООО «СМП-страхование», факторинговую и лизинговую компании.

И Промсвязьбанк, и СМП Банк находятся под санкциями западных стран и в американском списке SDN.

7 октября СМП Банк стал единственным владельцем одноименной страховой компании. Поэтому покупка группы СМП Банка будет для Промсвязьбанка возможностью выйти на рынок страховщиков. У ПСБ нет собственной страховой компании.

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