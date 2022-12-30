🚀 Дали себя обещание стать лучше в 2023 году? Мы сегодня Дед Мороз, исполним

Становитесь участником Сообщества профессиональных бухгалтеров. Это Общероссийское объединение специалистов отрасли, которые регулярно повышают свои навыки и строят карьеру.

Присоединяйтесь прямо сейчас – здесь все бухгалтеры страны.

План на ближайшее время – подготовить вас к Аттестации бухгалтеров.

Но пока просто заполните анкету, чтобы в новый год зайти в новом качестве, участника профессионального сообщества. Это бесплатно.

Как отойдете от праздненств, поможем наметить план на будущее и в спокойном темпе двигаться вверх по карьерной лестнице, сдать аттестацию, годовую отчетность и повысить профессиональный статус.